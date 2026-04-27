500万円アンダーのMINIカントリーマンが登場！ MINIカントリーマンCセレクト｜MINI Countryman C Select MINIカントリーマンの新エントリーグレード「Cセレクト」は、1.5リッター直列3気筒ターボエンジン（156ps/240Nm）に48Vシステムを組み合わせたマイルドハイブリッド仕様の「C」がベース。「ドライビング・アシスタント・プラス」や「パーキング・アシスタン