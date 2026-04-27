あなたは読めますか？突然ですが、「闊歩」という漢字読めますか？物語の描写や、ニュースの比喩表現などで見かける言葉ですが、いざ漢字で書かれていると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「かっぽ」でした！この漢字は、大股で堂々と歩くこと、あるいは、威張って思いのままに振る舞うことを意味します。「闊」という字には「ひろい」という意味があり、広い歩幅で歩く様子から転じて、その場所