ゲーム『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』の発売から1周年を記念して、劇中歌「セダム」を使用したリリックビデオが公開された。「001 真相解明編：さようなら最終防衛学園」で描かれる物語を中心にした内容となっている。あわせて設定資料集の発売も決定した。【動画】公開された『HUNDRED LINE』新映像また、初のコミカライズが決定。構成をツクエニ先生、作画をえじぇう先生が担当、「マンガUP！」にて2026年冬より連載が開始