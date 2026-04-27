◇米女子ゴルフツアーシェブロン選手権最終日（2026年4月26日米テキサス州メモリアルパーク・コース＝6811ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、29位から出た勝みなみ（27＝明治安田）は4バーディー、2ボギーの70で回り、通算4アンダーの12位で大会を終えた。トップ10入りまであと1打足りなかった。勝は「もうちょっと伸ばしたかった。もったいないボギーもあり、やりたかったことができていなかった。2アンダーで回