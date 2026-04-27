北海道浦幌町立博物館で、地震の影響を受けひびが入った展示室のガラス＝27日午前9時58分「突き上げる揺れで目が覚めた」「さらに大きな地震が来るのでは」。27日早朝、1週間前に発表された北海道・三陸沖後発地震注意情報への警戒が続く中、再び揺れが襲った。自治体職員は被害情報の集約に追われ、住民も相次ぐ地震に不安な表情を浮かべた。震度5強を観測した北海道浦幌町の役場では発生して間もなく災害対策本部を設置。職