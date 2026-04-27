お笑いコンビ、スリムクラブの内間政成（49）が27日までにXを更新。タモリ（80）にまつわるエピソードを明かした。内間は「2011年、嫁は妊娠してました。順調だったのですが、妊娠30週で逆子である事が判明しました」と妻の妊娠を回想。その当時、タモリの安産祈願の評判を聞き、「笑っていいいとも！」に出演した際に願い出ようとしていたという。「番組終了後にタモリさんにお願いしようとしたら、アフタートーク中のため実現出