金融庁の速報値によると、NISAの総口座数は約2,825万に達し、若年層の投資熱はかつてない高まりを見せています。一方で、内閣府の調査では「自身が孤独である」と感じる20代が全年代で最多となるなど、つながりの希薄化も懸念されています。SNSの「若いうちから積立投資を」という言葉を信じ、職場の飲み会を「無駄」と切り捨てて新NISAに全振りしてきたショウヤさん（仮名・24歳）。しかし、周囲と協力してインセンティブを稼ぐ同