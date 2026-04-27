かつて世界を支配した帝国は、すでに歴史の中に消えた--そう考えるのは早計かもしれない。英国が築いたかつての植民地ネットワークと、米国が拡張してきた軍事・領土戦略は、いまなお形を変えて国際秩序の中に残り続けている。その象徴のひとつが、インド洋の要衝に位置するチャゴス諸島だ。返還問題が揺れるこの小さな島々には、単なる領土を超えた意味がある。英米が維持してきた「拠点」は、安全保障のためだけでなく、政治的安