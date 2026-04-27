4月26日の朝、三重県亀山市の住宅で火事があり、火元の家から身元不明の2人の遺体が見つかりました。この家に住む2人と連絡が取れておらず、警察と消防で安否を確認しています。警察と消防によりますと、4月26日の午前6時45分頃、亀山市関町で「2階建ての住宅が燃えている」と近くに住む人から消防に通報がありました。火は約3時間半後に消し止められましたが、この火事で木造2階建ての住宅1棟と隣接する住宅2棟の一部が焼け、火元