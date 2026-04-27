寒ブリの大漁を見込んで65Lの大きなクーラーボックスを2つも用意したのに、帰ってきてフタを開ければ、広々とした底に小さな魚が1匹だけ――。釣りが趣味の男性がそんなシュールすぎる釣果写真をThreadsに投稿したところ、「あるあるですね」「仲間がいて嬉しい」などの声が寄せられ、注目を集めました。【写真】65Lの大きなクーラーボックスの底には…投稿したのは、趣味の釣りとガレージについてYouTube「ガレラボ釣りチャンネル