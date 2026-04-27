26日昼前、鹿角市花輪で立ち木など約1,700平方メートルを焼く林野火災がありました。けがをした人はいませんでした。鹿角警察署の調べによりますと26日午前11時50分ごろ、鹿角市花輪字柏木森の林野から出火しました。現場付近を通りかかった男性が林野ののり面から火が上がっているのを発見し、消防に通報しました。火は約1時間半後に消し止められましたが、立ち木など約1,700平方メートルを焼きました。けがをした人