防災意識を高めてもらおうとゲームや体験を通じて防災について学べるイベントが26日、三重県津市で行われました。地域の交流の場を作るとともに防災に興味を持ってもらおうと毎年行われているもので26日は、火災が発生した際の避難体験やパトカーや、消防車の乗車体験防災グッズが描かれた的を狙う射的など、防災について学べる7つのブースが並びました。そのうち地震の揺れを体験できるコーナーでは担当者から避難のポイントを教