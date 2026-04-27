スーパーマーケットぎゅーとらのテレビCM出演権をかけたダンスコンテストが4月26日に三重県伊勢市で開かれ、参加者たちが元気なダンスを披露しました。ぎゅーとらが、3年後の創業100周年に向けた取り組みの一環として、2024年から開いているコンテストで、審査を前に清水秀隆社長が「一生懸命練習してきたパフォーマンスを楽しんでほしい」と挨拶しました。2026年のコンテストには、県内在住の子どもたちや大人によるチーム19組が