歌舞伎役者十七代目中村勘三郎の長女として生まれた波乃久里子さん。母は六代目尾上菊五郎の娘、弟は十八代目勘三郎という役者ファミリーに育った。劇団新派の舞台を中心に活躍を続け、芸歴70年を迎えた今、出演作品とその秘話を語り尽くす。十八代勘三郎の評伝を上梓し、波乃さんの舞台も長年観てきたエッセイストの関容子さんが聞いた。2020年８月に行ったインタビューを再配信します。（撮影＝岡本隆史）【写真】久里子さん4歳