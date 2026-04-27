家のなかにたくさんある、掃除をするべき場所。忘れてはいけないのが、洗濯機です。洗濯槽の、あのワカメのような汚れ・カビを見たことがある人は多いでしょう。毎日のように洗濯機を使っていれば、汚れもたまっているはず……。ところで何が原因で、洗濯槽にカビが発生するのでしょうか？カビ発生の原因や流れ、予防方法を見ていきましょう。洗濯槽のカビが発生する原因は？ライオン株式会社によると、洗濯槽にカビが発生するの