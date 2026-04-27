瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がり、雨の降っているところがあります。昼過ぎ以降は岡山県でおおむね曇りですが、香川県では晴れるでしょう。日中の最高気温は岡山と津山で24度、高松で23度の予想です。26日よりも3度程度気温が高くなります。 28日も湿った空気の影響で、雲が広がりやすいでしょう。朝の最低気温は岡山と高松で14度、津山で11度の見込みです。日中の最高気温は岡山と津山で25度、高松で24度