ちょっとした贈り物、相手との関係性などにもよりますが、ちょうどいいものを探すのはなかなか難しいもの。今回は遠方へ引っ越す友人への贈り物についての相談です。『他県に転勤で引っ越す友人へ、ちょっとしたプレゼントを渡そうと思いますが、皆さんならなにをあげますか？忙しいときにお返しなど気を遣わせたくないので、予算は1,000〜2,000円くらいで考えています』遠くへ引っ越す友人へのプチギフト。相手は40歳独身女性。