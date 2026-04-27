4月27日、ロックバンド・くるりのフロントマンを務める岸田繁が誕生日を迎える。独特のメロディーと歌詞で多くのファンを魅了してきた彼の音楽だが、とある曲のルーツをたどると、意外にも昭和の大ヒット曲に行き着く。一体どういうことなのか。 【画像】岸田繁が自分のロックのルーツの一人として挙げているアーティスト 60年後に受け継がれた“変な歌” 日本の3大ビート・ソングといえば、笠置