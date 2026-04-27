＜前澤杯最終日◇26日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞1.2メートルのウイニングパットを沈めると、米澤蓮はその場に立ち尽くした。歩み寄ったキャディのゲーリー・マクガート氏の胸に顔をそっと預け、顔を見合わせてほほ笑み合った。【写真】前澤友作氏とカップを掲げる米澤「いつ勝てるのかなって、次勝てるのかなって思っていた。お互い、『やっとだね。やっとだよ、やっと…』みたいな（笑）。そういう感情で