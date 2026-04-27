＜シェブロン選手権最終日◇26日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞“なでしこ旋風”は早くも一服となった。海外メジャー初戦に日本勢は15人が出場し、11人が決勝ラウンドに進出したが、最高位は勝みなみと竹田麗央のトータル4アンダー・12位タイ。トップ10入りには届かず、これにより今季開幕戦から続いていた日本勢の連続トップ10入り記録は「8試合」でストップした。【現地撮影動画】ネリー・コルダ