タレントの磯野貴理子（62）が、27日放送のNHK情報番組『あさイチ』（総合／月〜金曜前8：15）にVTRで出演。更年期障害の症状を明かした。【写真】つば九郎にフリップで叩かれる磯野貴理子この日は「更年期の心の不調」について特集。磯野はVTRで、40代半あたりから落ち込むことが増えて、「自分の性格が本当に変わっちゃって、びっくりした。あれ、いつもの私どこ行っちゃった？って」と話した。まず感じたのが、身体の変