プロ野球・西武は27日、外崎修汰選手が23日に兵庫県内の病院にて手術を受けたことを発表しました。右L2/3経椎間孔的全内視鏡椎間板嚢腫切除術を受けた理由はコンディション面の改善を目的としています。実戦復帰まで2か月を要する見込みです。外崎選手は開幕を1軍で迎え、ここまでは9試合の出場で1本塁打含む打率.200をマークしています。