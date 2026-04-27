ゴンチャは、マンゴーを主役にしたアジアンデザートティーシリーズ「GO！GO！MANGO！」第2弾として、「リッチ マンゴープリン」をきょう27日から期間限定で販売する。マンゴープリンを取り入れたドリンクで、濃厚な甘みと茶の風味を組み合わせた点が特徴となる。【画像】マンゴーたっぷり…『ジューシーマンゴーティー』ほか第2弾ドリンク今回の新商品は、ゴンチャオリジナルのマンゴープリンを主役に据え、マンゴーソースを重