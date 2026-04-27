4月26日に放送された日本テレビの「サンデーPUSHスポーツ」では、昨年のM-1王者に輝いた、たくろうが東京ドームでの始球式に挑戦する模様に密着。東京ドームでの始球式にやってきた、たくろう。まずは試合前、巨人選手たちが練習を行う東京ドームのグラウンドへ向かいました。そこで巨人期待の３選手への取材に初挑戦。チームのムードメーカーであり、勝負強いバッティングが武器の増田陸選手、オフに肉体強化をはかり今年主軸候補