元高知放送アナウンサーで現在はフリーアナの雫石将克（32）が27日までにXを更新。現在出演中のABEMA「恋愛病院」（木曜午後10時）について釈明を行った。「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」をテーマに、昨年12月24日に沖縄で男女10人がロケに参加。筋トレ好きの雫石はパンツ一丁で女性にアピールするシーンが登場する。雫石は「恋愛病院でさ、一つだけ、主張したいことがある。12月