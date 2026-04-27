ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２６日（日本時間２７日）に本拠地ロサンゼルスでのカブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、７回に１２試合６０打席ぶりの一発となる６号を放ち、３打数３安打１打点、２得点、１盗塁だった。これまで１０打数１安打の天敵カブスの今永昇太投手（３２）から２安打するなど上昇ムードだ。５―０の７回先頭で大谷は２番手の左腕ミルナーの初球、内角低めの８５・７マイル（約１３７・９キロ）