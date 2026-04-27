本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。今週は、キーマカレーを包んだおむすびや、ガーリック風味のボリューミーなパスタなど、注目の商品が目白押しです!2026年4月・5月の新商品5品まとめ(4月28日5月4日)「セブンイレブン 2026年4月・5月の新商品」「枝豆ごはんとちらし寿司の幕の内」(699円)「枝豆ごはんとちらし寿司の幕の内」(699円)価格 : 699円販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、