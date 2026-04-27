俳優の由美かおるさん（75）が2026年4月18日、自身のインスタグラムを更新。「AIが作成した20歳の由美かおるです」といい、その画像を披露した。「55年前の由美かおるです！」由美さんは、「55年前の由美かおるです！」といい、赤いノースリーブのタイトなミニワンピを着用した姿を投稿した。その画像は「AIが作成した20歳の由美かおるです」と説明し、「デビュー当時の面影が、、、（笑）」とつづっていた。最後に「スリーサイズ