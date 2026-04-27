あなたは大丈夫？外食の時に気を付けるべき油とは 「必須脂肪酸とはいうものの……？ 健康を守る上で欠かせないことから「必須脂肪酸」とも呼ばれるオメガ３系脂肪酸とオメガ６系脂肪酸。どちらも細胞や組織を作るために必要なものですが、人間の体内では作り出すことができないため、日々の食事などで適量を摂取し続ける必要があります。 しかし、この数十年の間に食の欧米化、利便性を優先させた調理の簡略化が進んだこと