美味しい料理を作る上で、スパイスやハーブの力は絶大です。名作料理漫画『ザ・シェフ』（原作：剣名舞、劇画：加藤唯史）の第2話には、そんな香草の力をまざまざと見せつけるエピソードが登場します。食欲不振の要人を唸らせた、天才シェフ・味沢匠の「究極のポトフ」の秘密をご紹介します。 帝都ホテルの料理長も驚愕した大胆なハーブ使い パミール王国の大臣をもてなす晩餐会で、味沢匠が提供した