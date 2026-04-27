ひらめきの瞬間、脳内で何が起こっているのか？ 前頭葉は驚くが、側頭葉はシーン ひらめきというのは、自分にとっても予測のつかないもので、その瞬間、私たちは驚きすら感じます。しかし、驚いているのは、実は自我の中枢である前頭葉だけです。 側頭葉にとっては驚きでも何でもありません。ひらめいた内容は記憶のアーカイブにあったもので、それはすでに知っていることだから。同じ脳内で、このようなずれが起こ