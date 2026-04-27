JR西日本 JR西日本は4月27日、津山運転区構内（津山市）の車両に燃料を給油する装置に不具合が発生し、給油できない車両があることから、姫新線の一部列車の運転を取り止め、バスによる代行輸送を行うことを発表しました。 午前10時45分現在、運休となっているのは下記の列車です。 【上り】津山駅（午後0時15分）発→佐用駅（午後1時12分）着 【下り】佐用駅（午後1時22分）発→津山駅（午後2時21分）着 最新の運転状