26日のオリックス戦で先発した日本ハムの有原航平（33）が、またも炎上した。初回に3点を失うと、その後もオリックス打線の勢いを止められず、4回途中8失点でKO。チームの借金も4に増え、最下位ロッテとゲーム差なしの5位である。【もっと読む】伊藤大海が受けた甚大被害 WBC「本当の戦犯」は侍ジャパンのベンチだった！有原はオフに4年総額20億円超の超高額契約で、ソフトバンクから古巣に復帰。それが3試合連続で5失点以上し