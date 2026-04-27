【今日の大谷翔平】【もっと読む】ド軍キム・ヘソン→大谷翔平への「球種伝達」は“合法”だったのか？ ドジャース・大谷翔平（31）に待望の一発が出た。日本時間27日、本拠地ロサンゼルスでのカブス戦。5点リードの七回の第4打席に、救援左腕ミルナーの内角低めの変化球を捉えて左中間スタンドに叩き込む6号ソロを放った。打った瞬間、本塁打とわかる当たりに大谷は確信歩きで打球の行方を目で追うと、二塁ベースを回る際には