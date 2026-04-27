ドル上げ帳消し、イラン交渉継続意欲ただ、米国が受け入れる可能性低い イランがホルムズ海峡再開と戦争終結に向けた新たな提案をパキスタン仲介者を通じて米国に提示した。関係者の話としてアクシオスが報じている。 ただ、イラン側の提案には「核協議の延期」が含まれる。トランプ米大統領にとって核問題が最優先事項となっているため、米国がイランの新たな提案を検討する可能性は低い。トランプ氏は「イランは核を持っ