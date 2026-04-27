USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.316.516.417.19 1MO7.545.935.876.85 3MO8.045.996.586.89 6MO8.526.167.217.23 9MO8.786.347.607.49 1YR8.936.567.877.66 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.329.677.43 1MO6.889.286.91 3MO7.529.297.08 6MO8.189.527.29 9MO8.519.