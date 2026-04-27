中日のドラフト１位・中西聖輝投手とカイル・マラー投手が、バンテリンドームで行われた１軍投手練習に合流した。中西は１日の巨人戦（バンテリンＤ）でプロ初登板初先発し、６回途中を６安打４失点。８日のＤｅＮＡ戦（横浜）では５回５安打２失点でプロ初勝利の権利を持って降板したが、救援陣が崩れて白星を逃した。翌９日に抹消され、ファームでは２試合（計１３イニング）に登板。１勝０敗、防御率０・００とアピールを続