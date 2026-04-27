元フジテレビで、フリーの高島彩アナウンサーが、中学生になった長女のために作った弁当を公開した。高島アナは２６日までに自身のインスタグラムを更新。「長女が中学生になり週６お弁当生活スタート」と記し、９日分の弁当の写真をまとめた画像をアップ。「苦行かと思われたお弁当作りも今のところ毎日楽しくテキトーに詰め込んでおりますが２週間たって既にネタ切れこれが６年続くのかぁー」と記述。「焼肉弁当