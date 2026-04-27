26日に開園35周年を迎えた大分県日出町のハーモニーランドで、記念のセレモニーが行われました。 サンリオのキャラクターに会えるハーモニーランドは35年前の1991年に日出町で開園しました。 35周年を迎えた26日は園内で記念のセレモニーが行われ人気のキャラクターも一緒に祝いました。 35周年企画として園内のレストランで県産食材を使った特別メニューを期間限定