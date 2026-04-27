小泉防衛大臣 玖珠駐屯地２６日 大分県にある日出生台演習場で射撃訓練中に陸上自衛隊の隊員4人が死傷した事故を受けて、亡くなった隊員が所属していた玖珠駐屯地で26日、葬送式が営まれ小泉防衛大臣などが参列しました。 ◆TOS梅田雄一郎記者 「午前9時50分です。小泉大臣を乗せた車両が玖珠駐屯地に到着しました。これから行われる葬送式に参列します」 4月21日、日出生台演習場では戦車隊による射撃訓練中に、砲内の