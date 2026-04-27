ABCテレビでは、今シーズンもプロ野球中継の「スーパーベースボール」を熱くお届けしている。来る５月３日(日・祝)、宿命の対決「阪神対巨人」を、ABCテレビ・テレビ朝日系列で全国生中継（※一部地域を除く）！ 放送席には、球界を代表する豪華な３名が集結。一昨年まで指揮を執り、タイガースを38年ぶりの頂点へと導いた名将・岡田彰布オーナー付顧問が、鋭い洞察と“岡田節