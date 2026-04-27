元宇宙飛行士の野口聡一が27日、都内で行われた「映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』公開記念 STAR WARS GALAXY in 聖地・有楽町お披露目イベント」に登場。元相棒の宇宙飛行士が月に飛び立ったことを明かした。【全身ショット】映画に出てきそう…！茶色のケープを着て登場した野口聡一「スター・ウォーズ」をきっかけに宇宙飛行士を志し、3度目の宇宙飛行ではグローグーのぬいぐるみを持参したこ