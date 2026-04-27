２６日午後３時１０分頃、神奈川県横須賀市秋谷の国道１３４号で、同県秦野市に住む同県警厚木署の男性警察官（３２）が運転する乗用車が、左側の道路標識の柱に衝突し、折れた柱が通行人の女性２人に当たった。２人は頭を打つなどして重傷を負った。横須賀署によると、現場は片側１車線の直線道路。男性は事故当時、勤務時間外だった。同署が詳しい事故原因を調べている。