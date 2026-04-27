「ごみ清掃芸人」として活動する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸ（旧Twitter）を更新。“今日のごみトリビア”として、清掃現場での切実な願いを投稿しました。 【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 「竹串や割り箸はこういう感じで飛び出ます！」「プチプチ付きの封筒の中とかに入れてくれると飛び出さないので、すごく嬉しいです！」 【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは、ごみ袋を突き破る竹串や割り箸の