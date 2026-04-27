26日午後、大仙市刈和野で原野火災があり約3,300平方メートルが焼けました。けがをした人はいませんでした。大仙警察署の調べによりますと26日午後1時20分ごろ、大仙市刈和野字水尺川向大道東の原野から出火しました。付近を通りかかった男性が雑草が燃えているのを発見し、消防に通報しました。火は約1時間半後に消し止められましたが、雑草など約3,300平方メートルを焼きました。けがをした人はいませんでした。警察