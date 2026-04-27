ニチモウは大幅反落し、年初来安値を更新した。前週末２４日の取引終了後、２６年３月期の連結業績について、営業利益が前回予想の３３億円から２７億５０００万円（前の期比８．４％減）で着地したようだと発表した。営業利益は増益予想から一転して減益に下振れして着地する格好となっており、嫌気した売りが出ている。食品事業におけるすり身部門の市況低迷やすり身製造子会社のミール工場での火災発生による生産への影