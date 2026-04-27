ＳＭＣが続急伸している。ロイター通信がこの日、「英投資ファンドのパリサー・キャピタルが、ファクトリーオートメーション（ＦＡ）機器を手がけるＳＭＣの株式を取得したことが分かった」と報じており、思惑的な買いが向かっているようだ。同件に関する大量保有報告書などは現時点では確認されていないものの、記事によると、「パリサーはＳＭＣ株を『相当程度』保有した」とある。また、