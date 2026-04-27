家族が「認知症」と診断されると、「これからどうなっていくのだろう」「何を準備すればよいのだろう」と不安や戸惑いを感じる人も多いのではないでしょうか。認知症は、早期から適切に対応することで、生活の質を保ちやすくなる場合があります。今回は、認知症の基本的な知識から、診断後の初期対応、利用できる制度や支援について、川口並木クリニック院長の神谷先生に聞きました。 ※2026年2月取材。 監修医師：神