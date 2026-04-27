株式会社ビクセンは、ZWOの双眼鏡「Seestar Binoculars 8×24」を4月30日（木）に発売する。スマート望遠鏡「Seestar」シリーズに属する初の双眼鏡。 倍率8倍・最短合焦距離0.8mで、野鳥観察やスポーツ観戦に加え、美術館での作品鑑賞などにも使用できる。 重量は192.5gと軽量。眼幅は56～72mmの範囲で調節でき、大人から子供まで利用できる。ピント調整には、中央フォーカス方式を採用して