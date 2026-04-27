リンクをコピーする

フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ボストン・セルティックス 日付：2026年4月27日（月） 開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia） 最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 96 - 128 ボストン・セルティックス NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ボストン・セルティックスがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行